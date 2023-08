«Une équipe de mer**»… Un joueur du PSG déclenche une polémique en Espagne 

Thibault Morlain

Arrivé en 2017 pour remplacer Neymar, Ousmane Dembélé sera donc resté 6 saisons au FC Barcelone. Cet été, le Français a fait ses valises pour rejoindre le PSG, qui a dépensé 50,4M€ pour s’offrir ses services. Désormais, Dembélé évolue aux côtés de certains de ses coéquipiers en équipe de France. Kylian Mbappé et Lucas Hernandez n’ont d’ailleurs pas manqué de le chambrer. Et cela fait d'ailleurs vivement réagir en Espagne.

A la recherche d’un ailier droit lors de ce mercato estival, le PSG pensait initialement à Bernardo Silva. Face à ce dossier trop complexe, le club de la capitale s’est rabattu sur Ousmane Dembélé. Après 6 ans au FC Barcelone, le Français a signé avec le PSG, faisant au passage son grand retour en Ligue 1, lui qui avait quitté Rennes en 2016 pour Dortmund.

Dembélé retrouve Mbappé et Lucas Hernandez

Au PSG, Ousmane Dembélé débarque dans un vestiaire où il connait déjà plusieurs joueurs. Il a notamment retrouvé Arnau Tenas, ancien gardien du FC Barcelone, qui s'est engagé cet été avec le club de la capitale. Cela vaut également pour certains de ses coéquipiers en équipe de France, à commencer par Kylian Mbappé et Lucas Hernandez. Ensemble, ils ont remporté la Coupe du monde 2018 et forcément, ils ne se privent pas pour se moquer de chacun.

« Comment une équipe de mer** peut t’apprendre à chanter ? »