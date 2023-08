PSG : Mbappé reçoit un bel hommage en interne

Baptiste Berkowicz

Kylian Mbappé enflamme le terrain et les coulisses au PSG. Auteur d'un doublé face à Lens samedi permettant à l'équipe de Luis Enrique de remporter son premier match de la saison, la superstar française n'en finit plus d'impressionner. Manuel Ugarte a tenu à dresser les louanges à celui qu'il considère être « le meilleur joueur du monde ».

Le PSG peut souffler. Après deux matchs nuls pour démarrer sa saison, le club de la capitale a décroché sa première victoire face à Lens samedi. Un match abouti du PSG qui a de nouveau mis en lumière un certain Kylian Mbappé, auteur d'un doublé durant ce succès des Parisiens (3-0).

Il déclare sa flamme au patron du PSG ! https://t.co/mM7suvYkNH pic.twitter.com/ZTOegvAmn7 — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

« C’est le meilleur joueur du monde. Il me surprend chaque jour »

Recruté pour 60M€ au Sporting, Manuel Ugarte fait des débuts tonitruants. Le milieu de terrain a été questionné sur Kylian Mbappé en zone mixte après le match face à Lens : « Qu’est-ce que cela me fait de jouer avec Mbappé ? C’est incroyable ! C’est le meilleur joueur du monde. Il me surprend chaque jour. Tout chez lui me surprend, son habileté et ses qualités techniques. Il a marqué deux buts et a beaucoup apporté à l’équipe ».

Mbappé lance véritablement sa saison

Alors qu'il avait inscrit le seul but parisien de la rencontre face à Toulouse pour son retour lors de la deuxième journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a frappé fort face à Lens samedi. Un doublé et une justesse dans le jeu qui ont enflammé le Parc des Princes. De quoi imaginer une nouvelle domination de la superstar française cette saison.