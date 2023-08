«C’est une machine»… Il fait une révélation sur cette star du PSG

Thibault Morlain

Actuellement joueur du PSG, Achraf Hakimi avait réalisé une énorme Coupe du monde 2022 au Qatar. Sous le maillot du Maroc, le latéral droit avec impressionné. Mais voilà qu’il n’était pas à 100% de ses capacités. Sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui a fait cette révélation sur Hakimi qui a joué avec une grosse blessure lors de ce Mondial.

4ème de la dernière Coupe du monde, le Maroc avait échoué face à la France en demi-finale. Les Lions de l’Atlas ont réalisé au Qatar un parcours remarquable, le meilleur pour une nation africaine au Mondial. Sous la houlette de Walid Regragui, les joueurs marocains ont impressionné, à commencer par Achraf Hakimi, le joueur du PSG.

« C’est un bon mec qui a du coeur »

Pour le média Carré , Walid Regragui s’est enflammé pour Achraf Hakimi, qui a joué blessé à la Coupe du monde : « Achraf, c’est une machine. C’est un bon mec qui a du coeur. Où j’ai compris que c’était top niveau, c’est après le match de la Croatie, il sort, je crois qu’il a une élongation. On fait l’écho. Le match de la Belgique, c’est du 50/50, ou je prends le risque de le faire jouer et il peut se blesser et la Coupe du monde est terminée ou je prends pas de risque et il peut-être apte pour le 3ème match ».

« Si je dois me blesser c’est pas grave »