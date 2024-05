Tennis : Djokovic de retour, il annonce du lourd

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très peu actif lors de cette saison 2024, Novak Djokovic dispute ce vendredi son premier match au Masters 1000 de Rome face au Français Corentin Moutet. Le Serbe n'a disputé qu'un tournoi sur terre battue pour le moment, Monte-Carlo, où il a atteint les demi-finales sans jouer son meilleur tennis. En prenant bien le temps de se reposer, il veut bien sûr atteindre son pic de forme à partir de Roland-Garros, où il devra défendre son titre.

Toujours bien installé sur son trône de numéro 1 mondial, Novak Djokovic est de retour à la compétition à Rome où il peut profiter de l'absence de Jannik Sinner et de Carlos Alcaraz. Le Serbe réalise pour l'instant un début de saison très étrange où il joue très peu, et quand il joue, il ne gagne pas ! Mais cette semaine est peut-être la bonne pour lui puisqu'il va pouvoir prendre le maximum de repères avant Roland-Garros.

Grand retour annoncé

En choisissant de zapper Madrid après avoir joué Monte-Carlo, Novak Djokovic laisse penser qu'il économise ses efforts pour les grands événements de l'été. Le numéro 1 mondial tentera de montrer un nouveau visage ce vendredi soir. « J’ai eu beaucoup de temps pour me reposer et m’entraîner, j’ai eu un bon bloc d’entraînement. Je suis arrivé ici il y a deux jours pour jouer sur le court central et m’entraîner encore quatre ou cinq jours avant mon premier match contre des joueurs de haut niveau » a-t-il déclaré avant d'affronter Corentin Moutet, 83ème joueur mondial.

« Je suis sur la bonne voie pour atteindre le sommet à Roland Garros »