Zinedine Zidane : Hanouna lâche une bombe en direct sur son avenir

Didier Deschamps l’a annoncé, il ne continuera comme sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. La question est alors de savoir qui viendra le remplacer. A propos de ce feuilleton, on parle beaucoup de Zinedine Zidane, perçu comme le successeur naturel sur le banc des Bleus. Mais voilà que Cyril Hanouna a lâché une bombe à propos de l’avenir de Zizou et le prochain sélectionneur de l’équipe de France.

Depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane est libre. Tout le monde se demande alors quand l’entraîneur français reprendra du service. Et si cela venait à arriver en 2026 ? A cette date, Zizou pourrait réaliser l’un de ses rêves : devenir le sélectionneur de l’équipe de France. En effet, à l’issue de la prochaine Coupe du monde, Didier Deschamps laissera sa place sur le banc des Bleus et cela pourrait donc être l’occasion parfaite pour que Zidane s’installe à ce poste. A moins que cela ne se passe différemment comme l’a annoncé Cyril Hanouna en direct sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste.

Un bouleversement à Nantes ? 💥 Un proche de Zidane s'invite dans le projet du FC Nantes, mais Kombouaré reste aux commandes !

➡️ https://t.co/q87qwWCFA1 pic.twitter.com/Bgnpt8q02V — le10sport (@le10sport) January 7, 2025

« Je ne pense pas qu’il passera après Didier Deschamps »

Zinedine Zidane sera-t-il le prochain sélectionneur de l’équipe de France ? Cyril Hanouna ne le pense pas. En effet, il a fait savoir ce mercredi soir : « Beaucoup de gens parlent de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est quelqu’un d’extrêmement intelligent et je ne pense pas qu’il passera après Didier Deschamps ». Et pour succéder à Didier Deschamps, Hanouna pense davantage à un certain Thierry Henry : « Je ne dis pas que Thierry Henry est moins intelligent, il l’est aussi. Mais je pense que Thierry Henry sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France ».

« Zidane arrivera après »

Et ce n’est qu’après le mandat de Thierry Henry comme sélectionneur de l’équipe de France que Zinedine Zidane pourrait alors débarquer. « Zidane arrivera après. Zidane ne viendra pas je pense après Didier Deschamps. Je pense qu’il y aura un temps de latence entre les deux. Il laissera Thierry Henry y aller. C’est compliqué de passer après Deschamps », a poursuivi Cyril Hanouna, qui voit d’ailleurs Zizou reprendre d’ici là du service sur le banc d’un grand club. « Et je vois mal Zinedine Zidane ne pas revenir d’ici 2026 dans un grand club. Je sens qu’il va revenir quelque part ».