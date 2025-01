Zidane : Une catastrophe annoncée en plein direct ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2026, après la Coupe du monde, Didier Deschamps en aura fini avec l’équipe de France. La place va alors se libérer sur le banc des Bleus et les regards se tournent déjà vers Zinedine Zidane pour assurer la succession. Si les fans des Bleus rêvent de l’arrivée de Zizou, Vincent Moscato est plus mesuré, redoutant un terrible scénario.

Ce n’est plus un secret, Zinedine Zidane rêve depuis un moment maintenant d’entraîner l’équipe de France. Bonne nouvelle, la place va se libérer en 2026, Didier Deschamps ayant décidé d’arrêter à cette date. Zizou sera-t-il alors le prochain sélectionneur des Bleus ? Vincent Moscato a émis certains doutes sur le fait que ce soit une bonne idée.

« J’espère qu’il va réussir, mais… »

Sur RMC, Vincent Moscato s’est exprimé sur Zinedine Zidane. Il a alors redouté le pire avec l’équipe de France, confiant : « J’espère qu’il va réussir, mais je n'en suis pas persuadé. Etre entraineur, ce n’est pas être sélectionneur. Etre sélectionneur, ce n’est pas être entraîneur. Ce sont deux métiers complètement différents. Là, ce n’est pas pareil. Il faut prendre de vraies responsabilités. Il faut être au goût du jour, connaitre les jeunes. Elle n’est pas la même qu’il y a 10 ans ».

« J’ai tellement peur que ça fasse pschitt »

« Sur le foot, il est compétent, mais de la à transmettre des idées, il l’a fait au Real Madrid, mais faites attention. Parfois, c’est dur de remonter la pente, surtout comme sélectionneur. Il y a une grande attente, j’ai tellement peur que ça fasse pschitt », a-t-il poursuivi sur Zidane.