Mercato : Incroyable, l’OM perd 4M€… en 24 heures !

Ce mercredi, le mercato a été secoué par un communiqué du RC Lens inattendu. En effet, les Sang et Or ont finalement fait savoir que l’arrivée de Pau Lopez était finalement annulée après l’avoir pourtant annoncé il y a 24 heures. Un coup dur pour le club nordiste, mais cela ne serait également pas sans conséquence pour l’OM, notamment d’un point de vue économique.

On pensait le feuilleton des gardiens terminé au RC Lens et finalement non. Alors que les Sang et Or ont transféré Brice Samba ce mercredi à Rennes, ils avaient assuré sa succession dès ce mardi en annonçant le prêt de Pau Lopez. Ce dernier avait alors vu son prêt de l’OM à Gérone être rompu pour lui permettre de rejoindre les Sang et Or. Mais voilà que ce mercredi soir, le RC Lens a publié un communiqué incroyable à propos de Pau Lopez : « Alors qu’un accord total avait été trouvé entre le Racing Club de Lens, l’Olympique de Marseille et Pau Lopez, la venue de l’international espagnol est annulée. Le Girona FC a informé l’Olympique de Marseille ce jour de sa volonté ferme de conserver le joueur jusqu’au 29 janvier, condition inacceptable pour le Racing qui renonce ainsi à cette signature ».

L’OM impacté

Pau Lopez ne jouera donc pas avec le RC Lens pour cette seconde partie de saison. Si cela est une mauvaise nouvelle pour les Sang et Or, ça le serait aussi pour l’OM, qui verrait alors une jolie somme lui filer sous le nez. En effet, au moment de l’année du prêt de l’Espagnol à Lens, il était expliqué par certains médias que l’opération était payante et qu’elle devait alors rapporter 4M€ au club phocéen. Avec l’imbroglio, ces 4M€ partent donc en fumée pour l’OM.

Les explications venues d’Espagne

Face à cet incroyable retournement de situation avec Pau Lopez, en Espagne, on a fait la lumière sur ce qui est arrivé pour en arriver là. Relevo a fait savoir que Gérone avait donné son accord à l’Espagnol pour passer sa visite médicale avec le RC Lens, mais à aucun moment, le club catalan n’a signé la rupture de son prêt. Ainsi, au moment de s’engager avec les Sang et Or, Pau Lopez appartenait donc toujours à Gérone où l’OM l’avait prêté l’été dernier.