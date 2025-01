Mercato - OM/RC Lens : Les explications de l’incroyable imbroglio !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aussi fou que cela puisse paraitre, ce mercredi, un jour après avoir officialisé l’arrivée de Pau Lopez, le RC Lens a annoncé que cela avait finalement été annulé. Un incroyable coup de tonnerre et forcément, on cherche des explications à cela. Elles sont notamment arrivées d’Espagne, où on a dévoilé les raisons de l’imbroglio Pau Lopez.

Prêté par l’OM à Gérone l’été dernier, Pau Lopez vivait un véritable calvaire en Catalogne. Le portier espagnol pensait alors y mettre fin en ce mois de janvier. C’est ainsi que ce mardi le club phocéen annonçait la rupture du prêt de Pau Lopez et sa cession dans la foulée au RC Lens. Avec la vente de Brice Samba à Rennes, les Sang et Or avaient besoin d’un nouveau gardien et ils pensaient donc l’avoir trouvé avec celui qui appartient à l’OM. Cela ne sera finalement pas le cas.

« La venue de l’international espagnol est annulée »

En effet, un peu plus de 24 heures après avoir officialisé l’arrivée de Pau Lopez, le RC Lens a publié un communiqué lunaire auquel personne ne s’attendait. Dans celui-ci, on a alors pu lire : « Alors qu’un accord total avait été trouvé entre le Racing Club de Lens, l’Olympique de Marseille et Pau Lopez, la venue de l’international espagnol est annulée. Le Girona FC a informé l’Olympique de Marseille ce jour de sa volonté ferme de conserver le joueur jusqu’au 29 janvier, condition inacceptable pour le Racing qui renonce ainsi à cette signature ».

Gérone n’a jamais cassé le prêt

Incroyable, Pau Lopez ne jouera donc finalement pas avec le RC Lens pour cette seconde partie de saison. Mais comment expliquer un tel retournement de situation ? Relevo a apporté des réponses sur ce feuilleton. Le média ibérique explique alors que Gérone, où était prêté Pau Lopez, lui avait donné son accord pour qu’il passe sa visite médicale avec les Sang et Or. Pour autant, le club catalan n’a jamais signé la rupture de son prêt avec l’OM. Officiellement, l’Espagnol était donc toujours un joueur de Gérone. C’est ainsi à la surprise générale que les Catalans ont accueilli l’officialisation du RC Lens ce mardi.