Officiel - OM/RC Lens : Le coup de tonnerre que personne n'a vu venir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant d’avoir cédé Brice Samba au Stade Rennais, ce qui a été officialisé ce mercredi, le RC Lens avait annoncé mardi l’arrivée en prêt avec option d’achat de Pau Lopez en provenance de l’OM. Mais Gérone, où l’Espagnol était prêté en première partie de saison, a souhaité le conserver jusqu'au 29 janvier, les Sang et Or ont alors annulé cette opération.

Alors qu’on le pensait terminé, le feuilleton des gardiens repart de plus belle au RC Lens. Mardi, les Sang et Or ont officialisé l’arrivée du remplaçant de Brice Samba (30 ans), transféré au Stade Rennais. Il devait s’agir de Pau Lopez (29 ans), mais la venue du gardien de l’OM a finalement été annulée.

Le prêt de Lopez au RC Lens est annulé

« Alors qu’un accord total avait été trouvé entre le Racing Club de Lens, l’Olympique de Marseille et Pau Lopez, la venue de l’international espagnol est annulée », a annoncé le RC Lens ce mercredi. La faute à Gérone, où Pau Lopez était prêté en première partie de saison, et qui a souhaité le conserver au moins jusqu’au 29 janvier.

« Le Girona FC a informé l’Olympique de Marseille ce jour de sa volonté ferme de conserver le joueur jusqu’au 29 janvier »

« Le Girona FC a informé l’Olympique de Marseille ce jour de sa volonté ferme de conserver le joueur jusqu’au 29 janvier, condition inacceptable pour le Racing qui renonce ainsi à cette signature », a ajouté le RC Lens dans son communiqué.