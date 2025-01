Mercato - OM : Transfert bouclé en un coup de fil !

Jean de Teyssière

Le 7 janvier, l’OM a bouclé la première recrue du mercato d’hiver en attirant Luiz Felipe. L’international italien est arrivé libre après avoir résilié son contrat avec Al-Ittihad. En conférence de presse, il explique que c’est un coup de fil décisif de Medhi Benatia qui l’a convaincu de signer à l’OM.

Grand espoir du football italien à son arrivée à la Salernitana en 2016, Luiz Felipe a ensuite fait ses armes à la Lazio. Mais à la fin de son contrat, aucun grand club ne s’est positionné sur lui et il est parti poursuivre sa carrière au Real Bétis. Parti ensuite à Al-Ittihad, il n’avait pas joué de la saison avant de résilier son contrat en décembre dernier. Son arrivée à l’OM est une opportunité unique pour lui de se relancer.

«Très heureux d’être ici»

Durant sa conférence de presse de présentation, Luiz Felipe a évoqué sa joie d’avoir signé à l’OM : « Je suis très heureux d'être ici, je veux remercier le président pour l'opportunité de porter ce maillot qui représente un peuple et une ville passionnés de football. Je remercie aussi Mehdi Benatia et Fabrizio Ravanelli. Je me sens à la maison. »

«Medhi Benatia m’a parlé du projet»

« Le premier appel, c'était le 26 ou 27 décembre. C'est (Medhi) Benatia qui m'a parlé du projet du club, révèle celui qui peut aussi être appelé Ramos. Et j'ai accepté. Il n'y a que des gens sérieux ici. je me suis tout de suite senti à la maison, et c'est très important pour un joueur. »