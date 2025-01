F1 : Hamilton chez Ferrari, Alpine est jalouse ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouveau pilote Ferrari, Lewis Hamilton s'apprête à vivre une nouvelle aventure et sera la principale attraction de la prochaine saison de Formule 1. Cependant, Flavio Briatore n'est pas totalement convaincu et ne cache pas qu'à la place de la direction de la Scuderia, il n'aurait surement pas tenté une telle opération.

Officiellement pilote Ferrari depuis le 1er janvier, Lewis Hamilton fera ses grands débuts en rouge à la fin du mois de février pour les premiers essais hivernaux. Ce sera probablement l'attraction de la saison 2025 en Formule 1 tant tous les fans attendant de voir le septuple champion du monde au volant d'une Ferrari. Cependant, ce n'est pas réellement le cas de Flavio Briatore, dirigeant d'Alpine. Une pointe de jalousie ?

Briatore s'interroge sur Hamilton

« Ce sera étrange de voir Lewis dans une Ferrari. Bien sûr, je respecte de telles décisions, mais je me demande aussi si cela a du sens. Ferrari avait deux des meilleurs pilotes en Charles Leclerc et Carlos Sainz. Je ne comprends pas pourquoi ce grand duo a été déchiré. Ce n'est pas mon travail de porter un jugement [sur ce que fait Ferrari], mais si j'avais été dans une position de responsabilité dans l'écurie, je n'aurais pas contacté Lewis », lâche-t-il dans des propos rapportés par F1i, avant de poursuivre.

«Ce sera étrange de voir Lewis dans une Ferrari»

« En principe, c'est bon pour la Formule 1 si Lewis conduit pour Ferrari. Et tout ce qui est bon pour la Formule 1 est également bon pour moi. Je suis sûr que c'est aussi bon pour la télévision. Attendons et voyons. Le temps nous dira à quel point il conduit bien dans la Ferrari. Cela rendrait la Formule 1 encore plus intéressante. Mais nous ne devons pas oublier que Charles a certainement l'avantage de parler italien dans cette équipe italienne très spéciale », ajoute Flavio Briatore.