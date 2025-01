F1 : Verstappen met la pression sur Red Bull !

Jean de Teyssière

En 2025, Lewis Hamilton porte la tenue rouge de Ferrari, Sergio Pérez n'est plus chez Red Bull et Carlos Sainz conduira la monoplace de Williams. Une année marquée par de nombreux changements, y compris chez Red Bull, Liam Lawson devenant le coéquipier de Max Verstappen. Et pour sa première année chez Red Bull, le Néo-Zélandais n'aura pas le droit à l'erreur.

Horner prévient Lawson

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Christian Horner, le directeur de Red Bull a prévenu Liam Lawson : « Il devrait être à trois dixièmes de Max en qualifications et en course. Cela devrait suffire pour marquer des points pour le championnat des constructeurs. Il devrait également augmenter régulièrement ses performances – si possible. »

Max Verstappen met la pression à Red Bull

Mais pour Max Verstappen, pas question de mettre la pression sur son nouveau jeune coéquipier : « Si nous ne pouvons pas ramener la voiture vers l’avant de la grille, le nom du pilote dans l’autre cockpit n’a pas d’importance. Je n’ai pas de boule de cristal, mais si nous pouvons rectifier certaines faiblesses au cours de l’hiver, nous serons de retour à l’avant. Mais je ne fais certainement aucune prédiction ici. Cinq équipes devraient se battre aux avant-postes. Les faiblesses ont été réduites. Nous avons souvent manqué de l’équilibre nécessaire parce que nous n’avons tout simplement pas pu entrer dans la bonne fenêtre avec les températures. Alors il faut rectifier cela pour pouvoir avancer à nouveau et nous battre, sinon ni Liam ni moi ne pourrons contrer nos rivaux qui vont continuer à progresser cet hiver. »