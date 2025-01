L’annonce de Deschamps fait exulter les fans de Zidane !

Thomas Bourseau

C’est bientôt terminé. Et c’est Didier Deschamps en personne qui a annoncé son départ de l’équipe de France à la fin de son contrat. Ce ne sont pas les médias ou la Fédération française de football. La sélection tricolore pourrait revenir à Zinedine Zidane, c’est du moins ce que prédit une étude menée par L’Équipe.

Didier Deschamps a annoncé la fin d’une ère qui aura duré 14 ans. Mercredi, pour LCI, le sélectionneur des Bleus a déjà vendu la mèche pour son avenir : il n’ira pas au-delà de la durée de son contrat actuel expirant à l’été 2026 après la Coupe du monde.

« Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s'arrêtera là car il faut que ça s'arrête à un moment. J'ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau mais 2026 c'est très bien. On n'a jamais envie que ça s'arrête quand c'est une belle chose mais il faut savoir aussi dire stop, il y a une vie après. Je ne sais pas laquelle elle sera mais elle sera très bien aussi ».

Deschamps : «Ca va faire 14 ans donc ça fera beaucoup»

Pendant cette interview, Didier Deschamps a reconnu que son souhait n’était pas de s’éterniser sur le banc de l’équipe de France, mais de la voir continuer de tutoyer les sommets du football mondial. « D'être déjà, autant d'années où je suis et aller jusqu'en 2026, ça va faire 14 ans donc ça fera beaucoup. Après, le plus important c'est que l'équipe de France reste au sommet comme elle l'est depuis de nombreuses années ».

Deschamps va quitter ses fonctions, Zidane est attendu en roi

Est-ce enfin le moment de Zinedine Zidane ? En juin 2022, en entrevue pour L’Equipe, le champion du monde 98 partageait son rêve bleu, à savoir prendre les rênes de l’équipe de France. Et il semblerait que l’opinion publique joue en sa faveur. Une consultation publiée sur le site internet du quotidien sportif révèle que 72,35 % des votants militent pour que Zidane succède à Didier Deschamps. L’ex-coach du Real Madrid, où il a tout gagné, devance notamment Bruno Genesio (9;98%) et Thierry Henry (6,85%). Reste à savoir si « Zizou » sera bel et bien le futur sélectionneur des Bleus.