Départ de Deschamps : Un proche de Zidane fait une annonce XXL !

Didier Deschamps a annoncé son départ de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Présent depuis 2012, le sélectionneur a confirmé que cette échéance marquera la fin de son mandat. Zinedine Zidane, ancien joueur emblématique, est pressenti comme successeur. Selon Bixente Lizarazu, l’un de ses amis, l’arrivée de l’ancien merengue est inéluctable.

On connaît désormais officiellement la date du départ de Didier Deschamps. Invité du 13H de TF1, le sélectionneur a annoncé qu’il quitterait son poste en équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026 se déroulant en Amérique du Nord. « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026, la prochaine Coupe du monde. Ça s’arrêtera là parce qu’il faut que ça s’arrête là à un moment. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c'est très bien », a confié Deschamps.

« J’ai envie de boucler la boucle »

Pour le remplacer, un nom revient logiquement en tête, celui de Zinedine Zidane, qui a affiché par le passé son envie prendre les rênes des Bleus. « J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! », confiait-il en 2022, dans L’Équipe. Bixente Lizarazu, qui est resté proche de l’ancien meneur de jeu des Bleus, confirme qu’il n’a pas revu sa position.

« Il en a envie, c'est son rêve »

« Ça me paraît être une évidence que la suite, c'est Zizou, affirme Lizarazu dans les colonnes de L’Equipe ce jeudi. Il s'est déjà exprimé sur le sujet. Évidemment que la porte est grande ouverte pour lui, il en a envie, c'est son rêve et il a fait ses preuves comme entraîneur. Tout le monde a envie de le voir sélectionneur. »