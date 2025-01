Zinedine Zidane : C’est déjà terminé pour l’équipe de France ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On pouvait s’y attendre, mais Didier Deschamps a surpris tout le monde en l’officialisant ce mercredi. Sous contrat jusqu’en 2026 avec l’équipe de France, le sélectionneur s’arrêtera après la Coupe du monde. La place va donc se libérer et les regards se sont alors tournés vers Zinedine Zidane. Aujourd’hui, il semble le mieux placé pour être le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Est-ce alors d’ores et déjà terminé ?

En 2012, Didier Deschamps était nommé sélectionneur de l’équipe de France. 13 ans plus tard, il est toujours en poste avec le bilan qu’on lui connait et notamment un titre de champion du monde remporté en 2018. En 2026, DD aura l’occasion de remporter un deuxième comme sélectionner et après ça sera terminé pour lui les Bleus. En effet, Deschamps l’a annoncé, il n’ira pas au-delà de la date actuelle de son contrat. Une grande nouvelle qui a alors ouvert un feuilleton, celui de sa discussion. Logiquement et immédiatement, on a pensé à Zinedine Zidane.

Aux commandes des Bleus depuis 2012, le plus grand sélectionneur de l’histoire de l’Équipe de France tirera sa révérence après la Coupe du Monde 2026 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/S19Wvwzopu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 8, 2025

Zinedine Zidane en favori ?

Légende du football français, Zinedine Zidane rêve depuis un moment de prendre les commandes de l’équipe de France. Libre depuis son départ du Real Madrid, Zizou a patienté et refusé de nombreuses offres dans l’optique de succéder à Didier Deschamps. Il espérerait alors le faire après la Coupe du monde 2022, mais voilà que cela pourrait finalement être le cas après le Mondial 2026. Rien n’est encore acté encore, mais il est clair que Zidane se dégage comme le candidat numéro 1 pour reprendre le flambeau.

De la concurrence pour la succession de Deschamps ?

Il n’empêche que tout est encore possible pour la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Il y a bien évidemment Zinedine Zidane, mais d’autres profils pourraient se dégager comme des options crédibles. On peut ainsi penser à Franck Haise, Bruno Génésio ou encore Thierry Henry, lui qui avait mené la France à la médaille d’argent aux Jeux Olympiques. D’ailleurs, à propos de l’ancien sélectionneur des Espoirs, Philippe Diallo, président de la FFF, a reconnu pour L’Equipe : « J'ai parfaitement respecté sa décision. On s'en est expliqué tous les deux. Il n'y a aucune ambiguïté. Je ne peux que me féliciter qu'il ait pris les Espoirs et que l'on ait obtenu cette médaille olympique. J'ai de très bons rapports avec Thierry Henry. Je ne lui tiens pas du tout rigueur d'avoir arrêté à l'issue des Jeux. Au contraire, je le remercie d'avoir mené nos troupes dans cette compétition ».

Alors, est-ce déjà terminé pour le prochain sélectionneur de l’équipe de France ?