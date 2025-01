La presse anglaise annonce un transfert surprise au PSG !

Thomas Bourseau

Qu’il soit titulaire ou non, Kang-In Lee (23 ans) ajoute toujours une apparition à son compteur cette saison à chaque match du PSG. Sa polyvalence et son style de jeu seraient deux critères appréciés par la direction d’Arsenal en ce mercato hivernal afin de pallier la blessure de Bukayo Saka. C’est la tendance de l’autre côté de la Manche.

Décidément, Mikel Arteta n’est pas verni cette saison. En septembre dernier, l’entraîneur d’Arsenal perdait Martin Odegaard en raison d’une blessure contractée pendant la trêve internationale. Le capitaine des Gunners n’avait effectué son retour que plus de deux mois plus tard. Et le 27 décembre dernier, c’est le joueur star du club londonien Bukayo Saka qui s’est blessé à la cuisse.

Saka est à l’infirmerie, Arsenal lorgne Lee ?

Le « Starboy » comme il est surnommé outre-Manche par les supporters d’Arsenal sera absent pendant plusieurs semaines et manque déjà au groupe de Mikel Arteta qui reste sur une défaite et un match nul sur ses deux dernières sorties. Afin de pallier l’absence de l’international anglais de 23 ans, The Athletic dévoile un potentiel intérêt des Gunners pour Kang-In Lee dans le cadre du remplacement de Saka.

Deux options se présentent à Arsenal pour Kang-In Lee

En effet, pendant ce mercato hivernal, Arsenal aimerait offrir une cartouche offensive supplémentaire à Mikel Arteta et penserait à Kang-In Lee. Néanmoins, l’ailier sud-coréen recruté pour 22M€ à l’été 2023 par le PSG vaudrait au moins le double à ce jour selon The Athletic. De quoi pousser Arsenal à explorer une alternative sur les modalités de l’opération avec un prêt avec option d’achat pour le numéro 19 du Paris Saint-Germain.