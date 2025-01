Officiel - OM : La belle affaire à 300 000€ que personne n’a vu venir !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille a récolté les fruits de son travail de post-formation ces dernières heures ou du moins, devrait les récolter incessamment sous peu. Sportune assure en effet que de par le règlement de la FIFA et de son mécanisme de solidarité, l’OM devrait percevoir un pourcentage des 15M€ convenus entre le RC Lens et le Stade Rennais pour le transfert de Brice Samba cet hiver.

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours. Le Stade Rennais a officialisé cette opération ce mercredi 8 janvier. Brice Samba est devenu le gardien du club breton et a signé un contrat de trois ans et de quatre ans et demi soit jusqu’à l’été 2029. L’indemnité du transfert convenue entre le RC Lens et le Stade Rennais s’est élevée à 15M€ pour l’international français de 30 ans.

Brice Samba signe à Rennes pour 15M€

Formé au Havre où il a fait ses gammes au sein de l’académie normande, Brice Samba a fait partie de l’équipe des gardiens de l’OM avec Steve Mandanda qu’il retrouve donc au sein du club breton. Son parcours au Havre, à l’Olympique de Marseille et à l’AS Nancy-Lorraine entre ses 12 et 23 ans oblige le RC Lens à verser un pourcentage de de 5% de l’indemnité totale du transfert, à savoir 15M€, aux clubs en question.

Brice Samba rapporte 300 000€ à l’OM ?

C’est pourquoi Sportune explique ces dernières heures que Le Havre devrait recevoir 375 000€ de la part du RC Lens. L’OM, de son côté, bénéficierait de 300 000€ et l’ASNL percevrait la somme de 75 000€. En ce début de mercato et dans la foulée de l’arrivée de Luiz Felipe Ramos libre de tout contrat, l’Olympique de Marseille peut donc renflouer un petit peu ses caisses grâce à l’opération Brice Samba, de quoi éventuellement permettre à l'OM de se donner de l'air au niveau de sa masse salariale entre autres.