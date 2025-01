Mercato : Surprise, l’OM éjecté d’un dossier chaud ?

Axel Cornic

Le mercato de janvier s’annonce bouillant pour l’Olympique de Marseille, qui a déjà frappé un premier avec la signature de Luiz Felipe. De nombreuses pistes sont annoncées et notamment du côté de la Serie A avec par exemple Nicolo Fagioli, ancienne promesse de la formation de la Juventus qui ne joue pas beaucoup sous les ordres de Thiago Motta.

Qui sera le prochain à poser ses valises à Marseille ? Libre depuis son départ d’Al-Ittihad, Luiz Felipe a décidé de se relancer dans le football européen et est donc la première recrue hivernale de l’OM. Mais pas la dernière, puisque Roberto De Zerbi semble attendre d’autres renforts en ce mois de janvier.

L’OM lorgne la Serie A

La presse italienne assure que les dirigeants marseillais chasseraient actuellement en Serie A, avec notamment Nicola Zalewski de l’AS Roma, Reda Belahyane de l’Hellas Verona ou encore Nicolo Fagioli de la Juventus. Ce dernier pourrait être une recrue de tout premier choix, puisqu’à 23 ans il aimerait relancer une carrière un peu à l’arrêt depuis sa suspension pour paris sportif.

Fagioli, déjà de l’histoire ancienne ?

Mais cette piste pourrait d’ores et déjà s’éloigner pour l’OM ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le club phocéen ne serait plus vraiment en course pour Fagioli. L’avenir de l’international italien devrait en effet se décider entre la Premier League et le Napoli, où il pourrait renter dans un échange avec Giacomo Raspadori.