OM : Un transfert à 25M€ pour De Zerbi, la réponse est cash !

Axel Cornic

Des nombreuses pistes sont annoncées à l’Olympique de Marseille cet hiver, avec notamment Luiz Felipe qui a signé ce mardi. D’autres devraient suivre et en Italie on reparle du dossier concernant Nicolo Fagioli, ancien prodige de la Juventus tombé en disgrâce à cause des paris sportifs et qui ne rentre plus dans les plans de Thiago Motta à Turin.

La colonie italienne pourrait s’agrandir à Marseille. Après la signature de Roberto De Zerbi cet été, les dirigeants de l’OM chasseraient en Serie A pour lui offrir des nouvelles recrues, avec plusieurs pistes qui sont évoquées actuellement. L’une d’entre elles mènerait à Nicolo Fagioli, international italien annoncé sur le départ du côté de la Juventus.

Fagioli poussé vers l’OM

Pu utilisé par Thiago Motta depuis le début de la saison, le milieu de terrain de 23 ans est clairement poussé vers la sortie. Tuttosport nous apprend d’ailleurs que la Juventus aurait tout récemment relancé l’OM, afin de rapidement trouver un semblant d’accord. Mais pour le moment, la situation ne semble pas vraiment simple…

Un écart immense avec la Juventus ?

Car d’après les informations du quotidien italien, l’OM ne proposerait qu’un simple prêt pour Nicolo Fagioli, une formule pas du tout apprécié à Turin. Les dirigeants de la Juventus souhaiteraient en effet le vendre pour 20 ou 25M€ dès cet hiver, afin de directement réinvestir l’argent reçu sur le mercato et ainsi offrir un défenseur central à Thiago Motta.