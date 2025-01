Transferts - PSG : Offensive lancée pour cet attaquant !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant plus dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani semble en passe de quitter le Paris Saint-Germain. Le mercato hivernal s'annonce décisif pour l'international français, alors que Tottenham et la Juventus seraient déjà en contact avec ses agents pour discuter d'une éventuelle arrivée en ce mois de janvier.

De nouveau écarté du groupe retenu par Luis Enrique pour disputer le Trophée des Champions contre l’AS Monaco, et ce malgré son déplacement au Qatar, Randal Kolo Muani a clairement compris le message depuis quelques semaines. Son avenir ne s’écrit plus au PSG, et son départ lors du mercato hivernal semble inéluctable. Plusieurs portes de sortie s’offrent à lui.

Kolo Muani à Manchester ? Pas si vite ! PSG se frotte les mains avec une gestion sportive bien orchestrée. 🏟️

➡️ https://t.co/OMnQzSOdNJ pic.twitter.com/dzk5zSyj2q — le10sport (@le10sport) January 7, 2025

Tottenham et la Juventus approchent le clan Kolo Muani

Dernièrement, L’Équipe indiquait dans ses colonnes que l'AC Milan, la Juventus, Tottenham, Aston Villa, Manchester United ou encore Leipzig s’étaient renseignés sur la situation de l’international français. GiveMeSport confirme les offensives de Tottenham et la Juventus, qui sont entrés en contact avec les agents de Randal Kolo Muani afin d’évoquer une possible arrivée en ce mois de janvier.

60M€ espérés par le PSG

Reste désormais à s’entendre avec le camp Kolo Muani, mais également le PSG qui a fixé ses conditions. Recruté pour 90M€ bonus compris il y a un an, l’attaquant de 26 ans est valorisé à 60M€ par le club de la capitale, prêt à conclure un prêt à condition d’y inclure une option d’achat.