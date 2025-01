Ce flop de l'OM a provoqué un transfert

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de Brest la saison dernière, Lilian Brassier a tapé dans l'œil de la direction de l'OM. A tel point que le club phocéen a bouclé sa signature l'été dernier. Toutefois, Lilian Brassier n'arrive pas du tout à s'adapter à la philosophie de jeu de Roberto De Zerbi. D'où la décision de recruter un nouveau défenseur central au mois de janvier, à savoir Luiz Felipe.

Très performant avec Brest la saison dernière, Lilian Brassier a alarmé la direction de l'OM. Désireux de recruter un nouveau défenseur central, le club olympien a finalisé le transfert du joueur de 25 ans, et ce, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat d'environ 12M€. Toutefois, Lilian Brassier est à la peine depuis sa signature à l'OM.

Brassier incompatible avec la méthode De Zerbi ?

Selon les informations de L'Equipe, la défense est toujours le point faible de l'OM, malgré les performances XXL de Geronimo Rulli. D'une part, parce que la philosophie de Roberto De Zerbi implique une prise de risque dans les sorties de balle. D'autre part, parce que certains joueurs semblent ne pas être capables de s'y adapter, notamment Lilian Brassier.

L'OM va recruter Felipe à cause de Brassier

Conscient de la situation, l'OM de Pablo Longoria a décidé de recruter un tout nouveau défenseur central. Et le club phocéen a déjà trouvé chaussure à son pied. En effet, l'OM est sur le point d'officialiser le transfert de Luiz Felipe. Libéré par Al Ittihad, l'international italien va signer librement et gratuitement à Marseille, et ce, pour un durée de 18 mois.