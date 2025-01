OM : «Il a durci le ton», le coup de pression de De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Invaincu depuis sa défaite à domicile face à l’AJ Auxerre (1-3), la bonne dynamique de l’OM est passée par un changement tactique opéré par Roberto De Zerbi, mais également par un durcissement de son management. Comme indiqué par le journaliste Florent Germain, si le technicien italien pouvait fermer les yeux sur certaines attitudes auparavant, ce n’est plus le cas désormais.

La défaite lors de la réception de l’AJ Auxerre le 8 novembre dernier (1-3) a marqué un tournant dans la saison de l’OM. Depuis, les Olympiens ont enchaîné quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs, avec la dernière en date dimanche face au Havre (5-1). Ce qui est passé par une réorganisation tactique et un passage à une défense à trois, mais également par un changement de management de la part de Roberto De Zerbi.

« Il y a eu un déclic après OM-Auxerre. De Zerbi s'est remis en question dans le système. Il a durci le ton dans son management, il laissait passer certaines choses qu'il ne laisse plus passer dans l'attitude. Et c'est clair qu'il a un management qui peut paraître simple : celui qui méritera de jouer, par ses performances et son attitude à l'entraînement, jouera », a déclaré le journaliste Florent Germain dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

L’exemple parfait est le choix de Roberto De Zerbi de titulariser Bilal Nadir dimanche contre Le Havre, plutôt qu’un joueur comme Ismaël Koné, recruté contre 12M€ l’été dernier : « Ça s'est vu avec le choix de Bilal Nadir qui a pu surprendre de l'extérieur, mais en interne on sentait que Nadir avait pris les devants sur des joueurs comme Ismaël Koné. Aux yeux de De Zerbi, Nadir est meilleur que Koné. Ne parlons même pas du cas Neal Maupay - Elye Wahi, parce qu'en début de saison, De Zerbi affirmait que Wahi était son titulaire, il voulait protéger Wahi, c'est terminé. C'est très clair, des messages sont envoyés à certains joueurs. »