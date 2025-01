OM : De Zerbi a flashé sur ce joueur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Pierre-Emile Hojbjerg, malade, était absent, Roberto De Zerbi a décidé de titulariser Bilal Nadir dimanche, lors de la réception du Havre (5-1). Un choix payant, le jeune milieu de terrain âgé de 21 ans ayant inscrit le deuxième but de l’OM. Un joueur qui plaît beaucoup au technicien italien depuis son arrivée à Marseille.

Pour son premier match de l’année 2025, l’OM recevait Le Havre dimanche soir, en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Une rencontre largement remportée par les Olympiens (1-5), qui devaient composer avec l’absence de l’un de leur titulaire indiscutable, Pierre-Emile Hojbjerg. Plutôt que de faire redescendre Adrien Rabiot d’un cran et de titulariser par exemple Ismaël Koné, recruté contre 12M€ l’été dernier, Roberto De Zerbi a décidé de lancer Bilal Nadir, aligné avec Valentin Rongier dans le double pivot.

« Nadir peut devenir un joueur important, il est très talentueux »

« Nadir a apporté des garanties, il connaît le Vélodrome et peut devenir un joueur important, il est très talentueux. Mais j'ai pensé à d'autres alternatives, comme faire redescendre Adrien Rabiot, mais je ne voulais pas le soustraire à cette position qui lui va si bien. Quentin Merlin, comme à Brest en faisant jouer Garcia, c'était aussi une solution, mais contre une équipe comme ça en bloc bas, peut-être qu'il aurait eu du mal. C'est un joueur qui a besoin de grands espaces pour attaquer, ce n'est pas un joueur qui va prendre le ballon comme ça en position fixe. Donc le meilleur choix était Nadir. J'ai vraiment été navré de devoir le sortir, mais on menait de trois buts et je ne voulais pas risquer qu'il prenne un deuxième jeune. Sinon, je pense que je ne l'aurais pas sorti », a expliqué Roberto De Zerbi en conférence de presse.

De Zerbi est tombé sous le charme de Nadir

Auteur d'une belle première mi-temps ponctuée par un but, son premier en professionnel, Bilal Nadir a montré à son entraîneur qu’il avait eu raison de lui faire confiance. Une belle histoire pour le milieu de terrain âgé de 21 ans, gravement blessé au genou en janvier 2024, mais prolongé jusqu’en juin 2026 en mars dernier. Comme indiqué par RMC Sport, Bilal Nadir est un joueur très apprécié par Roberto De Zerbi, qui aime beaucoup son profil, ainsi que ses qualités techniques et de percussion. L’international espoir marocain quant à lui fait tout pour « essayer de correspondre à des idées de jeu, à m’intégrer le plus rapidement possible », comme l’a confié le joueur de l’OM en zone mixte.