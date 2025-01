OM : De Zerbi annonce un joueur «très talentueux» à Marseille !

Arnaud De Kanel

Confronté à l'absence de dernière minute de Pierre-Emile Hojbjerg, fiévreux, Roberto De Zerbi s'est creusé les méninges pour ne pas perturber l'équilibre de son équipe. L'entraineur de l'OM a accordé sa confiance à Bilal Nadir et le Marocain lui a bien rendu en inscrivant un joli but. L'Italien est convaincu du talent de son milieu de terrain.

Roberto De Zerbi a été contraint d'innover dimanche soir pour défier Le Havre. En effet, l'entraineur italien était privé de son homme fort Pierre-Emile Hojbjerg, malade et fiévreux. Pour le remplacer, plusieurs options s'offraient à De Zerbi et ce dernier a opté pour l'une des plus surprenantes : titulariser Bilal Nadir. Le Marocain a brillé, livrant une copie intéressante marquée par son premier but sous les couleurs de l'OM. Roberto De Zerbi s'est montré très élogieux à son sujet.

Cette recrue inattendue pourrait bien être le chaînon manquant pour l'OM ! 🔥

➡️ https://t.co/Z4ocurMhxw pic.twitter.com/CLoyB6sXtX — le10sport (@le10sport) January 6, 2025

«Il est très talentueux»

« Nadir a apporté des garanties, il connait le Vélodrome et peut devenir un joueur important, il est très talentueux. Mais j'ai pensé à d'autres alternatives, comme faire redescendre Adrien Rabiot, mais je ne voulais pas le soustraire à cette position qui lui va si bien. Quentin Merlin, comme à Brest en faisant jouer Garcia, c'était aussi une solution, mais mais contre une équipe comme ça en bloc bas, peut-être qu'il aurait eu du mal. C'est un joueur qui a besoin de grands espaces pour attaquer, ce n'est pas un joueur qui va prendre le ballon comme ça en position fixe. Donc le meilleur choix était Nadir. J'ai vraiment été navré de devoir le sortir, mais on menait de trois buts et je ne voulais pas risquer qu'il prenne un deuxième jeune. Sinon, je pense que je ne l'aurais pas sorti », a déclaré le coach de l'OM en conférence de presse. De passage en zone mixte, Bilal Nadir a évoqué son nouveau statut.

«Je pense que j'ai été récompensé»

« Si De Zerbi me fait confiance ? Ça, je ne sais pas, il faut lui demander. Après, moi, maintenant, j'ai tout fait pour essayer de correspondre à ses idées de jeu, à m'intégrer le plus rapidement possible. Et ce soir, je pense que cette titularisation m'a permis de souligner aussi le travail que j'ai effectué. Je pense que j'ai été récompensé et ce soir, je pense avoir donné satisfaction », a confié le milieu de terrain de l'OM. De bon augure pour la suite !