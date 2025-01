OM : Un attaquant fait son retour à Marseille, le message poignant

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Buteur ce dimanche lors de la défaite du Havre sur la pelouse de l’OM (5-1), André Ayew a reçu une ovation de la part du Stade Vélodrome après son but. Un geste qui a touché l’ailier âgé de 35 ans, formé à Marseille et qui a porté le maillot du club pendant huit ans en professionnel, de 2007 à 2015.

Alors que Le Havre se déplaçait sur la pelouse de l’OM ce dimanche soir, en clôture de la 16e journée de Ligue 1, André Ayew a vécu un moment très spécial. En effet, il faisait son retour au Stade Vélodrome, lui qui a porté le maillot olympien de 2007 à 2015 en professionnel. Buteur, l’international ghanéen (120 sélections) n’a pas célébré et a alors été ovationné par les supporters marseillais.

« Je voudrais remercier tout le peuple marseillais, tout le public, parce que ça m’a vraiment touché »

« Oui, ça touche. Vraiment, je voudrais remercier tout le peuple marseillais, tout le public, parce que ça m’a vraiment touché, ça m’a fait plaisir », a confié André Ayew au micro de Free FOOT. Un moment très fort en émotion pour l’ailier âgé de 35 ans, visiblement ému aux larmes au moment de sa sortie en fin de match, où il a de nouveau été ovationné par le Stade Vélodrome.

« C’est ce qu’on recherche en tant que joueur, essayer de laisser sa trace partout où on passe »

« C’est un club où j’ai passé énormément de temps, 11 ans de ma vie, au centre de formation et après jusqu’à 25 ans. C’est ma ville, j’ai les amis, la famille, beaucoup de gens qui étaient là ce soir et voir ça, ça montre que j’ai fait du bon boulot, que je me suis déchiré pour ce maillot. Quand on donne tout à la fin… C’est ce qu’on recherche en tant que joueur, essayer de laisser sa trace partout où on passe. J’ai réussi à le faire à l’Olympique de Marseille où c’est difficile. Je veux les remercier et j’espère qu’ils vont continuer comme ça », a ajouté André Ayew.