Officiel : L'OM annonce le premier coup dur de 2025

Arnaud De Kanel

Les choses sérieuses reprennent ce dimanche soir pour l'OM qui reçoit une équipe du Havre en grandes difficultés au Vélodrome. Et pour cette première rencontre de l'année, Roberto De Zerbi doit composer avec un forfait de dernière minute dont il se serait bien passé puisqu'il concerne son taulier Pierre-Emile Hojbjerg.

L'OM sera confronté au Havre ce dimanche soir pour sa grande première en 2025. Bien que les Havrais traversent une mauvaise passe, Roberto De Zerbi s'en méfie. « Le premier objectif est de battre Le Havre, de se rapprocher du Paris-SG, d'être à plus 3 par rapport à Monaco. De faire une nouvelle grande prestation devant notre public, dans un stade plein. C'est une journée importante. Contre Le Havre, ce sera un match différent de Monaco ou Lille, parce que ce sont des équipes qui pressent », a confié le coach de l'OM en conférence de presse. Et attention au match piège pour les Marseillais qui devront faire sans leur métronome...

𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 📋



Voici les 2️⃣1️⃣ marseillais convoqués par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la réception du Havre 💪 #OMHAC pic.twitter.com/GYpZgNQohj — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 5, 2025

Surprise, Hojbjerg est forfait !

Si Geoffrey Kondogbia et Pol Lirola étaient d'ores et déjà forfaits, on ne pouvait pas en dire autant pour Pierre-Emile Hojbjerg. Le Danois ne figure pourtant pas dans le groupe communiqué par l'OM et il manquera donc la rencontre puisqu'il est malade.

Harit et Meïté absents

Il en va de même pour Bamo Meïté et Amine Harit. Les deux joueurs n'ont pas été convoqués. En défense, De Zerbi a fait appel à Roggerio Nyakossi tandis que Darryl Bakola et Keyliane Abdallah ont été retenus en attaque.