Mercato : De Zerbi bloque un transfert, l'OM balance en privé

Arnaud De Kanel

Jorge Sampaoli espère renforcer son entrejeu et a jeté son dévolu sur Valentin Rongier, pilier du milieu de terrain de l'OM. Mais à Marseille, la direction est catégorique : Rongier n’est pas à vendre. Un message clair que Roberto De Zerbi, le coach phocéen, n’a pas tardé à transmettre publiquement en conférence de presse. L'Italien a encore eu le dernier mot, comme souvent.

Revenu sur les bancs de Ligue 1 en novembre dernier en prenant les rênes du Stade Rennais, Jorge Sampaoli n’a pas tardé à scruter le marché pour renforcer son effectif. Et l’entraîneur argentin semble vouloir piocher dans ses souvenirs marseillais. Selon les informations de RMC Sport, l’ancien coach de l’OM a jeté son dévolu sur Valentin Rongier, milieu de terrain qu’il connaît bien pour l’avoir dirigé entre mars 2021 et juin 2022. Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2026, Rongier ne manque pas d’atouts pour séduire son ancien mentor. Régulier, combatif et doté d’une belle qualité de relance, le joueur de 30 ans est un pilier de l’effectif phocéen. Pourtant, malgré l’intérêt manifeste de Rennes et de Sampaoli, l’OM a rapidement refroidi les ardeurs bretonnes.

Déposition surprise à l'OM : un changement de poste pour Merlin, entre rivalité et opportunité ! 🔥

➡️ https://t.co/yDxOC2t4dm pic.twitter.com/Lkp0wX5Lc2 — le10sport (@le10sport) January 4, 2025

De Zerbi recale Rennes pour Rongier

« Il va falloir qu’il (Jorge Sampaoli) cherche un autre joueur parce que Rongier est intransférable », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse. Medhi Benatia a fait passer le message à Frédéric Massara et cela démontre une nouvelle fois le pouvoir décisionnaire important du coach de l'OM.

«Au-dessus, tout le monde suit»

« Même s'il existait la tentation d'en tirer une belle somme à un an et demi de la fin de son contrat, la voix de Roberto De Zerbi a beaucoup de poids. Quand le coach donne son avis, bien souvent cela a valeur de décision. Au-dessus, tout le monde suit. Ça maintient l'unité », affirme-t-on dans l'entourage l'OM pour La Provence.