Mercato - PSG : «Un pont d'or», une offre colossale prend forme !

Alexis Brunet

Vendredi, Mohamed Salah a annoncé qu’il allait quitter Liverpool à l’issue de la saison. Cette déclaration a été minutieusement écoutée par le PSG qui pense à l’Égyptien pour l’été prochain. Mais le club de la capitale va devoir se méfier, car l’Arabie saoudite apprécie également l’attaquant et pourrait lui offrir un pont d’or.

Avec le départ de Kylian Mbappé l’été dernier, le PSG a perdu sa dernière grande star offensive. En effet, le club de la capitale a un temps associé Lionel Messi et Neymar au champion du monde 2018, mais aujourd’hui il n’y a pas de véritable pointure à Paris pour marquer plus de 30 buts par saison. Les dirigeants parisiens voudraient donc remédier à cela l’été prochain en signant un cador dans ce domaine.

Mohamed Salah intéresse le PSG

Le PSG a déjà plusieurs pistes, mais la concurrence sera à chaque fois rude. Le club de la capitale pense à Khvicha Kvaratskhelia, qui était déjà dans le viseur parisien l’été dernier. De plus, le champion de France s’intéresse à Mohamed Salah. Et ce n’est pas la dernière annonce en date de l’Égyptien qui va mettre fin aux spéculations sur une possible arrivée de ce dernier en Ligue 1.

L’Arabie saoudite pourrait offrir un pont d’or à Salah

Vendredi, Mohamed Salah a annoncé à Sky Sports qu’il ne prolongerait pas à Liverpool et qu’il quitterait donc le club anglais à l’issue de la saison. « Je veux gagner la Premier League. C'est probablement parce que nous n'avons pas célébré notre victoire comme nous le souhaitions en 2020 (en raison du Covid) et aussi parce que c'est ma dernière année au club, donc on veut faire quelque chose de spécial pour la ville. J'espère que nous pourrons la gagner deux fois, ce serait formidable. » Le PSG a donc le droit de rêver à une arrivée de l’Égyptien, mais l’Arabie saoudite pourrait tout faire capoter. En effet, selon les informations de L’Équipe, le pays du Golfe n’hésitera sûrement pas à tenter sa chance l’été prochain pour l’attaquant qui est dans son viseur depuis plusieurs saisons. Un pont d’or pourrait être offert à l’ancien joueur de Chelsea pour qu’il rejoigne la Saudi Pro League et donc qu’il dise adieu à l’un des grands championnats européens.