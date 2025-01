Mercato - RC Lens : C'est terminé, son transfert est bouclé !

Arnaud De Kanel

Le RC Lens pourrait bien changer de gardien dans les jours à venir. Alors que Brice Samba souhaite rejoindre le Stade Rennais, les Sang et Or pistaient Jean Butez pour prendre la succession de leur capitaine. Ils avaient mis le dossier en stand-by suite à l'annulation du transfert de Samba et ils ne pourront plus faire machine arrière puisque le portier du Royal Antwerp va s'engager avec Côme.

Sur qui Will Still pourra compter le 9 février prochain face à l'OGC Nice, date du premier match des Sang et Or après la fermeture du mercato hivernal ? Les doutes sont nombreux pour le coach belge qui a de grandes chances de voir partir certains de ses titulaires comme Kevin Danso, Kodir Khusanov mais aussi Brice Samba.

«Il y a de grandes chances que dans quelques jours un gardien arrive»

Dimanche, Pierre Dréossi est sorti du silence au sujet du portier tricolore, en instance de départ mais qui a vu ses dirigeants faire capoter son transfert au Stade Rennais à la dernière minute. « Nous on a anticipé le départ de Brice. Il y a de grandes chances que dans quelques jours un gardien arrive pour être prêt à toute éventualité. Butez ? On parle beaucoup trop de choses qui n’ont pas lieu. Un gardien arrivera et s’il doit arriver, il arrivera dans les jours qui arrivent », a assuré le directeur général du RC Lens au micro de DAZN. Mais cette potentielle recrue ne sera pas Jean Butez

Butez file à Côme

Le gardien français va bien quitter le Royal Antwerp mais ça ne sera pas pour rejoindre le RC Lens. D'après les informations de Sacha Tavolieri, Jean Butez va signer à Côme. Le club de Serie A devrait débourser 3M€ pour s'attacher ses services. Butez a quitté la Belgique dimanche soir afin de rallier la Lombardie et passer sa visite médicale ce lundi matin. L'annonce de son transfert est imminente.