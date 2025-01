OM : Riolo annonce du lourd pour le mercato ?

Amadou Diawara

L'été dernier, l'OM de Pablo Longoria a frappé fort sur le marché des transferts. En effet, le club phocéen a recruté douze joueurs au total, et ce, pour permettre à Roberto De Zerbi de remplir ses objectifs de la saison. D'après Daniel Riolo, l'OM pourrait encore enflammer le mercato en vue d'une saison 2025-2026 avec la Ligue des Champions.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Jean-Louis Gasset a quitté sa fonction d'entraineur intérimaire de l'OM. Pour pallier le départ du coach de 71 ans, le club présidé par Pablo Longoria a décidé de miser sur Roberto De Zerbi. Dans la foulée, le club olympien a enflammé le mercato. En effet, l'OM s'est attaché les services de douze joueurs au total, et ce, même s'il ne dispute aucune compétition européenne cette saison. Et alors que l'écurie phocéenne pourrait retrouver la Ligue des Champions en 2025-2026, Daniel Riolo voit l'OM se montrer encore actif sur le marché.

Cette recrue inattendue pourrait bien être le chaînon manquant pour l'OM ! 🔥

➡️ https://t.co/Z4ocurMhxw pic.twitter.com/CLoyB6sXtX — le10sport (@le10sport) January 6, 2025

L'OM va jouer la Ligue des Champions 2025-2026 ?

« Ça fait plusieurs semaines qu’on a le sentiment que De Zerbi a trouvé la façon dont il va aligner son équipe. Les joueurs, il ne va pas beaucoup faire tourner. Avec un match par semaine, on risque de retrouver les mêmes, et même quand il lui manque un joueur important comme aujourd’hui (dimanche), avec Hojbjerg, il ne modifie pas son schéma et laisse même Rabiot un peu plus haut. (...) Je ne doute pas une seconde maintenant que l’OM termine dans la zone LDC, ce qui va permettre en plus aux dirigeants de déjà envisager la suite », a déclaré Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir.

«C’est un avantage qui est en train de faire fructifier l’OM»

Dans la foulée, Daniel Riolo en a rajouté une couche. « Le fait d’être la seule équipe en haut à jouer qu’un match par semaine, ça doit leur permettre de solidifier leur position au classement, jouer encore mieux et aligner les bons résultats. Et pendant ce temps là, pendant que ça va bosser sur le terrain, en coulisses, il va falloir que les dirigeants se disent déjà : "comment on va renforcer cette équipe, comment on jouera quand on aura deux matchs par semaine, comment on sera quand on aura à affronter la LDC ?" Je trouve que c’est un avantage qui est en train de faire fructifier l’OM », a conclu le journaliste de RMC Sport.