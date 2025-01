Transferts - PSG : La grande annonce de ce phénomène !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désireux de prolonger les contrats de ses éléments importants, le PSG a connu des complications concernant l’avenir de Nuno Mendes. Mécontent de son salaire, le Portugais menacerait même Paris d’un départ vers la Premier League. Mais en attendant de voir sa situation se débloquer, le phénomène de 22 ans s’est dit très heureux de la victoire des siens au trophée des Champions.

Le PSG souhaite sécuriser ses meilleurs éléments. Doté d’un nouveau projet axé sur le long terme, Paris a passé ces dernières semaines à prolonger certains joueurs. Ainsi, ce sont Vitinha et Achraf Hakimi qui ont signé un nouveau bail dans la capitale, et sont désormais liés au PSG jusqu’en juin 2029.

Nuno Mendes va quitter le PSG ?

De son côté, Luis Enrique a rempilé pour deux saisons supplémentaires, et a prolongé jusqu’en 2027. Mais concernant Nuno Mendes, ça coince du côté du PSG. Le latéral gauche de 22 ans est mécontent vis-à-vis du salaire perçu actuellement, mais aussi de celui proposé par la direction francilienne. Surtout, l’international Portugais est convoité, notamment par Manchester United, qui lui aurait fait une proposition onéreuse en termes de salaire.

« Très content d'avoir fait mon centième match »

Nuno Mendes, dont l’avenir est donc incertain, reste néanmoins concentré sur le terrain. Vainqueur du trophée des Champions avec le PSG ce dimanche après-midi, le phénomène portugais a fait part de sa joie à l’issue de la rencontre : « Je suis très heureux. Très content d'avoir fait mon centième match. Je dois dire merci à tous mes coéquipiers, aux coachs qui sont passés ici au PSG. Et avec un trophée, c'est encore plus beau. Aujourd'hui, on repart d’ici avec un trophée en plus ! », a lâché ce dernier au micro de DAZN.