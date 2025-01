Guendouzi : Un clash improbable avec de lourdes conséquences ?

Amadou Diawara

Ce dimanche, l'AS Rome a battu la Lazio, et ce, pour le compte de la 19ème journée de Serie A. Lors de cette rencontre, Matteo Guendouzi et Manu Koné ont eu une altercation en plein match. Ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'équipe de France de Didier Deschamps.

L'un des chocs de la 19ème journée de Serie A était le derby entre l'AS Rome et la Lazio au Stadio Olimpico. Et le Giallorossi sont sortis vainqueur face à leurs rivaux biancocelesti. Sans surprise, ce duel était d'une très grande intensité. En effet, les joueurs se sont livrés un combat sans merci. D'ailleurs, il y a eu des échauffourées, neuf cartons jaunes et une expulsion (Valentín Castellanos).

Guendouzi et Koné sont partis au clash

Malheureusement pour Didier Deschamps et l'équipe de France, deux joueurs tricolores se sont pris le bec en plein match. A la suite d'un tacle virulent de Manu Koné, Matteo Guendouzi s'est emporté. En effet, le milieu de terrain de la Lazio a attrapé celui de la Roma par le maillot, et les deux hommes sont passés tout près d'en venir aux mains.

Guendouzi - Koné : quelles conséquences pour les Bleus ?

A la suite de cette altercation entre Manu Koné et Matteo Guendouzi, plusieurs joueurs sont intervenus. Alors que la tension est montée d'un cran, une bagarre générale aurait pu éclater, mais finalement la situation s'est apaisée. De mauvaise augure pour Didier Deschamps (56 ans). En effet, la relation tendue entre Manu Koné (23 ans) et Matteo Guendouzi (25 ans) pourrait avoir de lourdes conséquences en équipe de France. D'ailleurs, le vice-champion olympique avait annoncé avant le derby de Rome qu'il ne serait pas « ami » avec son compatriote français durant la rencontre. Reste à savoir s'ils sauront enterrer la hache de guerre d'ici le prochain rassemblement des Bleus, prévu au mois de mars.