Deschamps : Mbappé intervient et provoque un malaise !

En 2024, Kylian Mbappé a vécu une année difficile, marquée par ses absences en équipe de France lors des rassemblements d'octobre et novembre. 2025 devrait donner l’occasion à l’attaquant du Real Madrid de retrouver les Bleus et son sélectionneur Didier Deschamps, avec qui la relation a pu quelque peu s’effriter au cours de leur dernière rencontre.

L’année 2024 de Kylian Mbappé fut mouvementée et a notamment été marquée par ses absences en équipe de France lors des deux derniers trêves internationales. L’attaquant du Real Madrid avait manqué le rassemblement d’octobre pour une blessure qui ne l’avait pourtant pas empêché de jouer avec son club puis celui de novembre, pour des raisons encore incertaines. « Je ne peux pas dire, lâchait-il lors de son interview accordée à l’émission Clique en décembre. C'est une décision du coach, je me range derrière ce qu'il a dit. On a discuté tous les deux. Il l'a dit en conférence de presse, on était deux. Si ça sort, il sait d'où ça vient... Il ne veut pas que ça se sache et je respecte totalement. C'est lui le patron. Si un jour, il veut en parler... En tout cas, je voulais y aller mais je ne peux pas dire pourquoi. »

La prise de parole qui a déconcerté Deschamps

La trêve internationale du mois de mars, avec le quart de finale de la Ligue des Nations contre la Croatie, devrait donner l’occasion à Kylian Mbappé de retrouver ses coéquipiers de l’équipe de France et Didier Deschamps, en faisant table rase du passé. Comme l’explique L’Equipe dans ses colonnes du jour, les deux hommes se sont quittés en septembre sur un sentiment étrange après la prise de parole de Kylian Mbappé dans les vestiaires, dans laquelle il regrettait devant le groupe le manque de travail tactique chez les Bleus, de quoi déconcerter le sélectionneur.

Mbappé et Deschamps vont se revoir

Le quotidien sportif explique que Didier Deschamps et son joueur ont depuis eu l’occasion de se parler, mais pas de se revoir. Le rassemblement de mars s’annonce ainsi important, notamment concernant la question du brassard qui a tant fait débat ces derniers mois.