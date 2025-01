FC Nantes : «En colère», Kombouaré justifie son coup de gueule en direct

Axel Cornic

La fin d’année 2024 a été agité au FC Nantes et le début de 2025 n’est pas vraiment plus calme, avec un petit craquage d’Antoine Kombouaré face à la presse. Et interrogé par RMC Sort, le coach nantais n’a pas vraiment mis de l’eau dans son vin, puisqu’il semble être toujours remonté envers la presse.

Voilà des semaines qu’un changement d’entraineur est annoncé au FC Nantes, avec Waldemar Kita qui a ratissé le terrain pour trouver la personne idéale. Pourtant, Antoine Kombouaré est toujours bien en place, avec son président qui aurait vraisemblablement décidé de le maintenir contre toute attente.

« J’y suis allé tranquillement expliquer ce que j’avais à dire »

Loin d’être soulagé le coach du FC Nantes était surtout très remonté contre la presse, qui a évoqué en long et en large son départ, annonçant d’ailleurs une liste toujours plus longue de successeur. Il a explosé en conférence de presse tout récemment, expliquant ne plus vouloir parler à la presse et ce dimanche, il s’en est expliqué sur RMC Sport. « Est-ce que je suis toujours fâché ? Non, mais je ne suis pas fâché. Dès le début, je n’étais pas fâché. Si je suis fâché, les gens vont le voir. Il ne vaut mieux pas que je sois fâché. J’y suis allé tranquillement expliquer ce que j’avais à dire. Il y a des choses que je n’ai pas accepté, pas le fait qu’on parle de moi » a déclaré Kombouaré.

« Tous les jours, il y avait ma photo quand on parlait du FC Nantes »

« Après la défaite contre Brest, la semaine qui a suivi, pendant 7 jours, 7 jours, j’avais ma tronche dans L’Equipe, pas n’importe quel journal. Tous les jours, il y avait ma photo quand on parlait du FC Nantes » a poursuivi Antoine Kombouaré. « Il n’y a pas de soucis, je suis préparé à ça. Mais c’est surtout quand toi tu es convaincu, tu es catégorique, tu mets Kombouaré quoi qu’il arrive ne sera plus l’entraîneur du FC Nantes. Je me pointe devant eux, je ne peux pas, les gens peuvent quand ils sont hypocrites dire Antoine ça va bonne année, tu vas bien et puis on reparle de foot. Non les gars. Ça ne peut pas se passer comme ça. Simplement, on s’est trompé, on s’est planté, on écrit, tu racontes l’histoire. (…) Ce que je reproche aux médias, c’est qu’ils ont annoncé, ils n’ont pas parlé au conditionnel, ils ont dit que je ne suis plus l’entraîneur du FC Nantes. Ils ont même été jusqu’à dire, il fait semblant alors que tout est fini en coulisses. C’est pour ça que je suis en colère, mais pas après mes dirigeants »