«Je ne vais pas signer au Real Madrid», Mbappé peut souffler !

Cet été, grâce notamment à un appel de Kylian Mbappé, Yann M’Vila a accepté de s’engager avec le Stade Malherbe de Caen. L’international français a alors paraphé un contrat de deux saisons avec le club normand. Un renfort de poids et d’expérience pour la formation de Ligue 2. Et que Mbappé se rassure, M’Vila ne pas prévu de partir prochainement.

Dans un entretien accordé aux médias de la Ligue 2, Yann M’Vila a encore une fois répété que l’appel de Kylian Mbappé, actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, l’avait convaincu de signer en Normandie. « Qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer le défi de découvrir la Ligue 2 à 34 ans ? Comme je l'ai déjà dit, le coup de fil de Kylian Mbappé. Il m'a exposé son projet et ce qu'il attendait de moi. C'était un challenge excitant et qui m'a plu directement », a confié M’Vila.

« Je suis là à Caen, j’espère pour pas mal d’années »

A l’été 2024, Yann M’Vila s’était alors engagé pour deux saisons. Mais jusqu’à quand va-t-il rester à Caen ? Lors de son intervention pour les médias de la Ligue 2, le joueur de Kylian Mbappé a fait savoir : « Je sais que demain je ne vais pas signer au Real Madrid. Je suis là à Caen, j’espère pour pas mal d’années ».

« Donner le maximum et de rendre fier le Stade Malherbe »

« Je ne sais pas ce qui se passera à Caen, je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Je suis là pour donner le maximum et de rendre fier le Stade Malherbe », a conclu M’Vila à propos de son avenir au sein du club de Mbappé.