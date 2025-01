Mercato - OM : La presse italienne annonce un coup à 0€ !

Axel Cornic

Le mercato de janvier a commencé et une piste se précise déjà du côté de l’Olympique de Marseille. Plusieurs médias en Italie ont en effet annoncé que le club phocéen serait sur les traces de Nicola Zalewski, international polonais qui évolue actuellement à l’AS Roma et qui se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat.

Quel sera le premier coup de l’hiver à l’OM ? Après un été agité, les Marseillais devraient se montrer une nouvelle fois très actifs pour offrir des nouveaux renforts à Roberto De Zerbi. Et comme souvent, la solution pourrait venir de Serie A...

Mason Greenwood à l'OM jusqu'en 2025 ? Les rumeurs de transfert pourraient tout changer... ⚽

L’OM veut Zalewski

Plusieurs sources ont annoncé ces derniers jours que l’OM serait sur les traces de Nicola Zalewski, qui ne joue plus beaucoup à l’AS Roma depuis l’arrivée sur le banc de Claudio Ranieri. Il aurait décidé de ne pas prolonger son contrat qui se termine en juin prochain et se dirige donc doucement mais surement vers un départ.

Cet été plutôt qu’en hiver ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, l’OM garderait bel et bien un œil sur la situation de Zalewski, qui semble plaire au duo formé par Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Mais les Marseillais opteraient plutôt pour une arrivée gratuite cet été, lorsqu’il sera libre de tout contrat, plutôt que pour ce mercato de janvier.