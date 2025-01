Griezmann : La folle annonce en direct sur son prochain club !

Thomas Bourseau

Ils étaient toujours ensemble en équipe de France et l'ont quitté un à un. Hugo Lloris et Olivier Giroud se sont retrouvés au Los Angeles FC en 2024. Et au terme de l'exercice actuel, Antoine Griezmann serait susceptible de les rejoindre si l'on se fie aux propos tenus par Maxime Chanot, joueur de la franchise de Major League Soccer.

Antoine Griezmann pourrait-il suivre ses amis Hugo Lloris et Olivier Giroud ? Les deux derniers champions du monde cités ont décidé de prendre leur retraite internationale avec l'équipe de France avant de faire leurs adieux au football européen. Ce fut le cas pendant le mercato hivernal de 2024 pour Lloris qui quittait Tottenham pour le Los Angeles FC.

«On joue avec Lloris et Giroud, en attendant, on l'espère, un troisième»

Idem pour Olivier Giroud qui a écrit un point final à la dernière intersaison en équipe de France et à l'AC Milan. Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus a rejoint Hugo Lloris au LAFC... et Antoine Griezmann pourrait bien les rejoindre. En fin de contrat à l'Atletico de Madrid le 30 juin prochain, le meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros ne semble pas être sur le point de signer une prolongation au sein du club rojiblanco. Maxime Chanot, défenseur du Los Angeles FC, a lâché le message suivant sur les ondes de RMC lundi soir. « On joue avec Lloris et Giroud, en attendant, on l'espère, un troisième. Vous n'avez pas entendu parler des rumeurs ? Un ex-international français, très récemment »

Riolo : «Griezmann a envie d'aller aux States depuis longtemps»

« Le LAFC ? Griezmann a envie d'aller aux States depuis longtemps. Autant aller voir ses potes, tant qu'à faire. Depuis longtemps on le sait ça. Peut-être l'année prochaine ». a conclu Daniel Riolo, éditorialiste de RMC, pendant l'After Foot de lundi soir.