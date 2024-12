Mbappé - Griezmann : L’OM les rend tous dingues !

Thomas Bourseau

Les joueurs de l’OM ne marchent jamais seuls. En effet, grâce au volcan qu’est l’Orange Vélodrome en jour de match, l’Olympique de Marseille est transcendé par ses supporters qui donnent de la voix, faisant entrer le stade en fusion. Une atmosphère particulière qui ne manque jamais d’impressionner, même les plus grands.

L’OM est le seul club français à avoir remporté la Ligue des champions en 1993. « A jamais les premiers » comme les supporters marseillais adorent le rappeler à leurs rivaux parisiens qui chassent leur premier sacre en C1 depuis le rachat du club en 2011 par les Qataris. En plus de ce succès européen tant convoité, l’Olympique de Marseille peut se vanter d’avoir une ferveur presque sans pareille en France au sein de la cité phocéenne et dans son antre : l’Orange Vélodrome.

Maupay : «Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est absolument incroyable»

Neal Maupay avait joué au Vélodrome en tant qu’adversaire lorsqu’il défendait les couleurs de l’OGC Nice et de l’ASSE. Ayant signé à l’OM à la dernière intersaison, le natif de Versailles est catégorique pour Bleacher Report : il n’a jamais ressenti cela bien qu’il ait joué dans les plus grands stades de l’autre côté de la Manche.

« Le Vélodrome ? J'ai joué dans de très grands stades, surtout en Angleterre. Mais le Vélodrome est différent, parce qu'il est aussi grand que les grands stades d'Angleterre et de Premier League. Mais les supporters et l'atmosphère sont d'un autre niveau. Je n'ai jamais joué dans un stade aussi bruyant. Je pense que l'on peut ressentir la passion des supporters ici. J'ai eu la chance de jouer mon premier match à domicile pour l'anniversaire du club et je n'ai jamais rien vu de tel. C'est absolument incroyable ».

Mbappé : «Ça fait partie des deux ou trois stades en France qui sont le plus chaud»

Des grands noms du football sont sur la même longueur d’onde que Neal Maupay. A commencer par Kylian Mbappé. En plus de ses visites récurrentes pendant huit ans en tant que joueur de l’AS Monaco et du PSG, Mbappé a aussi foulé la pelouse de l’Orange Vélodrome de par son statut d’international français. Il s’enflammait d’ailleurs en mars dernier pendant le rassemblement des Bleus contre le Chili.

« La plupart de ma carrière, je suis venu ici en tant que rival. C’est sûr que je n’ai pas eu la possibilité de bien admirer le stade. Après, maintenant, comme je suis là en tant que joueur de l’équipe de France, c’est sûr que ça va être cool de jouer ici. Il y a une bonne ambiance, c’est un grand stade. Voilà, un des stades en France où il y a le plus d’ambiance. Ça fait partie des deux ou trois stades en France qui sont le plus chaud. Donc ça va être cool de jouer, de jouer ici, mais même quand je viens en tant que Parisien, c’est cool ».

Griezmann : «C’est mon plus beau souvenir en sélection. Le Vélodrome, le stade plein, une grosse ambiance»

Antoine Griezmann rêverait de jouer à l’Orange Vélodrome sous la tunique de l’OM. C’est en effet le discours tenu par Dimitri Payet ces derniers temps à France Bleu. Le champion du monde tricolore a déjà fait l’éloge du mythique stade du club phocéen par le passé, évoquant même son plus beau souvenir sous le maillot des Bleus.

« C’est mon plus beau souvenir en sélection. Le Vélodrome, le stade plein, une grosse ambiance… C’était exceptionnel. Les France-Allemagne sont toujours remplis de duels, ce sont toujours des gros matchs à jouer où il y a beaucoup d’envie. Ce sont des matchs que tu rêves de jouer ou de regarder »

Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic n’ont pas oublié le Vélodrome

Légende vivante du PSG, O Monstro a été le leader du club parisien pendant un long moment de l’ère QSI. Entre 2012 et 2020, Thiago Silva a porté la tunique parisienne et a multiplié les Classiques contre l’OM et notamment au Vélodrome. Une ambiance qui n’a pas été omise au moment de faire une liste des stades les plus fous dans lesquels il a mis les pieds pour Booska-p.

« L'ambiance du Maracana? C'est une chose incroyable.. J'ai déjà joué dans de grands stades, mais le Maracana est le jardin de ma maison. J'ai déjà joué dans différents stades qui transmettent une ambiance fantastique propre au Maracana. San Siro, Bernabeu, le Vélodrome pour le Clasico ».

D‘ailleurs, son ancien coéquipier au PSG (2012-2016) en la personne de Zlatan Ibrahimovic a tenu les mêmes propos que lui. « Il y avait une ambiance fantastique dans le stade, mais cela nous a aussi été bénéfique ».

Gasperini : «C’est un stade merveilleux, très beau. Le bruit, ce qu’il donne à son équipe… Ça leur offre quelque chose de plus»

Entraîneur de l’Atalanta, bourreau de l’OM en demi-finale de la dernière édition de la Ligue Europa, Gian Piero Gasperini a lui aussi été bluffé par la ferveur impressionnante au sein de l’Orange Vélodrome. « Je connaissais l’OM et je m’attendais à ça. Je les ai vus gagner contre Benfica ou mettre quatre buts à Villarreal. Ils n’ont pas la même continuité en championnat mais c’est à ça que je m’attendais. C’est un stade merveilleux, très beau. Le bruit, ce qu’il donne à son équipe… Ça leur offre quelque chose de plus. Nous on a souffert mais on a joué avec personnalité et ce n’était pas facile dans cette atmosphère ».

Avec ses supporters survoltés, l’OM peut donc toujours compter sur son douzième homme lors des matchs à domicile.