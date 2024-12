OM : Un joueur se lâche sur les réseaux sociaux !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En arrivant très tardivement à l'OM l'été dernier, Neal Maupay avait montré un côté assez chambreur sur les réseaux sociaux. L'attaquant franco-argentin a rejoint Marseille après un prêt en provenance d'Everton, une opération conclue au détriment de certains supporters du club anglais mécontents. Ce dimanche, les Toffees ont subi une nouvelle défaite face à la surprise Nottingham Forest, l'occasion pour Maupay de faire une nouvelle sortie.

Depuis le début de la saison, Neal Maupay a déjà fait parler de lui à de multiples reprises. L'attaquant, ancien joueur de l'OGC Nice où il a été formé, a réussi à faire une arrivée remarquée à Marseille, tant bien dans sa communication que sur le terrain. Buteur face à son club formateur quelques jours après son transfert, il est aussi réputé pour son côté chambreur. Et c'est Everton qui en a fait les frais cette fois-ci.

Whenever I’m having a bad day I just check the Everton score and smile 🙂