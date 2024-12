Le PSG menacé ? Il annonce du lourd pour l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième de Ligue 1 après cette première moitié de saison à égalité avec l'AS Monaco, l'OM a parfaitement réussi à retrouver une bonne dynamique par rapport à l'an dernier. Le club de la cité phocéenne avait partagé ses grandes ambitions avant le début de la saison l'été dernier et un titre de Champion de France paraît atteignable. Il faudra toutefois revenir en 2025 avec les mêmes intentions.

Cette saison l'OM est redevenu un candidat sérieux au podium final de Ligue 1 malgré les quelques difficultés rencontrées. Avant la reprise du championnat, le PSG pointe à 10 points devant les Marseillais avec un match de plus. Une avance considérable mais qui ne fait pas peur aux observateurs côté OM.

« Il ne faut pas laisser filer le PSG »

Au cours des dernières semaines, l'OM a réussi à s'illustrer lors de rendez-vous cruciaux qui prouvent bien que le club est prêt à se battre. Si la perspective de rejouer en Ligue des champions intéresse grandement les hommes de Roberto De Zerbi, celle de battre le PSG est loin d'être abandonnée. « La première partie de saison est satisfaisante, l’OM est second et ce serait bien de battre Le Havre à la reprise pour revenir à sept points du PSG. Il ne faut pas les laisser filer. J’aimerais bien qu’on reste pas trop loin du PSG pour conserver cette dynamique en se disant que l’on va les titiller jusqu’au bout. J’espère que l’OM ne va pas abandonner cette idée-là » déclare Nicolas Filhol pour le Football Club de Marseille.

Poursuivre sur la même dynamique

Après quelques échecs difficiles à avaler, l'OM a su se remettre sur le droit chemin en décembre pour terminer l'année de la meilleure des manières. Nicolas Filhol espère que le club de la cité phocéenne poursuivra ses efforts. « Il y a eu des grosses déceptions lors des matchs contre Paris et Auxerre, mais on a aussi laissé filer des points contre Reims, qu’on devait battre 5-0 à la mi-temps, et tu perds finalement 2 points. Tu as aussi laissé filer des points contre Angers. On est finalement sur une bonne dynamique et sur une phase de progression » poursuit-il.