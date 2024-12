Mercato : «Un joueur très expérimenté» va signer à l'OM ?

Axel Cornic

Pour renforcer sa défense, l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi pourrait se tourner vers Danilo, international brésilien qui évolue actuellement à la Juventus. Il ne joue que très peu sous les ordres de Thiago Motta et à 33 ans il pourrait décider de se lancer un dernier défi en Europe, en rejoignant la Ligue 1.

Le mercato de janvier va apporter son lot de pistes pour l’OM, où Roberto De Zerbi s’attendrait à l’arrivée de quelques renforts. Cela pourrait être le cas de Danilo, qui serait sans aucun doute un véritable plus pour la deuxième partie de saison, grâce notamment à sa grande expérience du haut niveau.

L’OM pourrait se laisser tenter par Danilo

Du côté de la Juventus on ne serait pas totalement contre un départ de l’actuel capitaine, qui était un titulaire indiscutable jusqu’à la saison dernière. Son contrat se termine en effet en juin prochain et un départ vers l’OM cet hiver pourrait bien être la dernière chance pour tirer un minimum d’argent.

« Je l'aurais gardé, mais... »

Interrogé par Tuttosport, Fabio Capello est persuadé que le club qui recrutera Danilo fera sans aucun doute un coup de maître. « C’est un joueur très expérimenté qui a toujours très bien réussi. Je l'aurais gardé mais il y a des décisions de la part de Motta, comme on a pu le voir avec Federico Chiesa » a expliqué le technicien italien. « Des décisions fortes, donc Danilo n'est pas bon et il faut un défenseur avec d'autres caractéristiques : un buteur, rapide et aussi fort dans la tête ».