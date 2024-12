Mercato - OM : Coup de théâtre à 0€, l'incroyable demande de cet international brésilien !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, Danilo est dans le viseur de l’OM. Le défenseur brésilien est clairement sur le départ, mais cela ne devrait pas être direction Marseille. En effet, il aurait donné son accord pour rejoindre Naples et il aurait même demandé à son club de le libérer de son contrat, afin qu’il rejoigne gratuitement la formation d’Antonio Conte.

Avec Roberto De Zerbi et Pablo Longoria à sa tête, l’OM a encore une fois pris un peu plus l’accent italien. Les deux hommes sont des fins connaisseurs de ce marché et ils l’ont encore une fois prouvé l’été dernier. Alors que le mercato était terminé, le club phocéen avait réussi à faire venir Adrien Rabiot, libre de tout contrat après son aventure à la Juventus de Turin. Les dirigeants marseillais avaient également obtenu le prêt de Valentin Carboni en provenance de l’Inter Milan, même si ce dernier s’est depuis gravement blessé.

Pogba en Ligue 1 ? La révélation qui pourrait bouleverser le mercato cet hiver ! 🌟

➡️ https://t.co/dhENtfBZlV pic.twitter.com/J8XCOZmkDi — le10sport (@le10sport) December 28, 2024

L’OM s’intéresse à Danilo

Mais prochainement, un nouveau joueur de Serie A pourrait faire son arrivée à l’OM. En effet, Pablo Longoria serait intéressé par Danilo, qui sera en fin de contrat l’été prochain à la Juventus de Turin. Le défenseur pourrait apporter un peu d’expérience à l’équipe de Roberto De Zerbi, qui en manque cruellement dans ce secteur. Toutefois, il sera compliqué de le faire bouger cet hiver, à en croire sa dernière déclaration. « Je ne veux pas quitter la Juventus en janvier. Un capitaine ne quitte jamais le club à mi-parcours, je ne serai pas le premier. Je suis ici disponible pour faire de mon mieux pour la Juventus, toujours. »

Danilo a demandé à la Juventus de le libérer de son contrat

Mais visiblement, il ne faudrait pas croire Danilo. En effet, selon les informations de Sport Mediaset, le défenseur serait déterminé à l’idée de quitter la Juventus de Turin. Le Brésilien se serait même déjà mis d’accord avec un club, mais ce n’est pas l’OM. Finalement, c’est le Napoli qui devrait rafler la mise et pour 0€, car le joueur de 33 ans aurait demandé à ses dirigeants de le libérer de son contrat, afin qu’il rejoigne Naples gratuitement. Reste à voir si la Vieille Dame acceptera cette requête plutôt osée.