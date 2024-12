Mercato : Nouveau renfort pour De Zerbi, l’OM peut trembler

Axel Cornic

En marge de la 18e journée de Serie A ce dimanche, le directeur sportif du Napoli s’est exprimé sur le mercato et sur son intérêt pour Danilo. Ce dernier ne joue que très peu à la Juventus et pourrait donc chercher un nouveau club pour se relancer, avec l’Olympique de Marseille qui serait également sur ses traces.

Capitaine de la Juventus, Danilo se retrouve à cirer le banc depuis le début de la saison. Un déclassement brutal qui le pousserait à envisager un départ à seulement quelques mois de la fin de son contrat, avec Roberto De Zerbi qui pourrait l’accueillir à l’OM pour renforcer sa défense.

« Je connais très bien Danilo, mais c'est un joueur de la Juventus »

La situation de l’international brésilien n’a pas seulement attiré l’attention de l’OM, puisque la presse italienne a également parlé d’un intérêt prononcé du Napoli, qui est sorti du silence ce dimanche. « Je connais très bien Danilo, c'est un très bon footballeur, mais c'est un joueur de la Juventus » a expliqué le directeur sportif napolitain Giovanni Manna, au micro de DAZN.

« Nous pourrions intervenir dans cette zone du terrain si les conditions sont réunies »

« Nous ne parlons pas de lui avec la Juventus pour le moment, mais nous pourrions intervenir dans cette zone du terrain si les conditions sont réunies. Janvier est toujours un marché compliqué, où il est plus facile de se tromper et de rompre l’équilibre » a assuré Manna, calmant donc les choses autour de Danilo et du Napoli. A noter que de l’autre côté des Alpes on assure qu’un autre club aurait fait irruption dans ce dossier et il s’agirait de Manchester United.