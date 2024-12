Mercato - RC Lens : Un échec révélé au grand jour ?

Arnaud De Kanel

L'été dernier, le RC Lens aurait pu perdre Brice Samba, notamment en raison du bref intérêt porté par l'OM. Ce dimanche, on apprend que les dirigeants Sang et Or auraient sondé leurs homologues du Royal Antwerp l'été dernier au sujet de Jean Butez qui était finalement resté en Belgique.

A l'approche du mercato hivernal, le RC Lens fait les gros titres. Capitaine emblématique du club artésien dont il est devenu actionnaire, Seko Fofana serait sur le point de faire son retour en Ligue 1 mais du côté du Stade Rennais. Autre figure récente des Sang et Or, Brice Samba, est également annoncé avec insistance en Bretagne. Son potentiel successeur aurait pu débarquer cet été si l'on en croit Sacha Tavolieri.

Un départ inattendu qui chamboule le RC Lens ! Brice Samba s’engage avec Rennes pour 14M€. Quel impact pour la saison à venir ? ⚡ https://t.co/wrFiUaANt2 — le10sport (@le10sport) December 29, 2024

La piste Butez relancée

Sur son compte X, le journaliste belge indique que le RC Lens aurait réactivé la piste Jean Butez. En effet, Sacha Tavolieri révèle que le club artésien était intéressé par le portier du Royal Antwerp l'été dernier.

Lens en concurrence avec Como

A la différence de l'été dernier, le RC Lens sera en concurrence avec Como selon Sacha Tavolieri. Néanmoins, le club artésien pourrait rapidement convaincre Jean Butez de signer grâce à la présence dans son staff de l'ancien coach du Français à Anvers, à savoir Edward Still.