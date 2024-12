Mercato : Une star du PSG peut rejoindre Mbappé ?

Axel Cornic

Après sept années, Kylian Mbappé a décidé de quitter le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat, afin de signer pour le Real Madrid. Et il pourrait faire des émules, puisque Gianluigi Donnarumma aurait lui aussi de plus en plus de doutes au sujet de son avenir parisien, alors que son contrat se termine en juin 2026.

Titulaire indiscutable depuis son arrivée au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma a vu son statut être remis en cause par Luis Enrique, qui a ouvert la concurrence au poste de gardien. Un choix fort qui a permis à Matvey Safonov de faire quelques apparitions, mais qui semble avoir fragilisé la confiance de l’Italien en son entraineur, avec des conséquences qui pourraient être assez importantes.

« Pour le moment tout est en suspens »

Cela fait en effet quelques semaines que l’hypothèse d’un départ de Donnarumma est évoquée, en France comme à l’étranger. Et ne comptez pas sur son agent pour apporter du calme, puisqu’il a clairement expliqué que sa prolongation était dans l’impasse ! « Son contrat s'achève en 2026, on est dans un moment de réflexion sur certains aspects contractuels » a déclaré Enzo Raiola. « On verra dans les prochains mois s'il y a de la fumée blanche. Mais pour le moment tout est en suspens ».

Donnarumma successeur de Courtois ?

Un possible retour en Serie A a ainsi été évoqué pour l’ancien de l’AC Milan, mais rapidement cette hypothèse a été écartée. Plusieurs sources ont en effet assuré qu’aucun club italien n’a pour le moment l’intention d’accueillir Gianluigi Donnarumma, avec la Juventus qui a choisi Michele Di Gregorio ou encore l’Inter qui a misé sur Josep Martinez. Ainsi, La Gazzetta dello Sport confirme plutôt la piste bling-bling, avec le gardien du PSG qui pourrait bien rejoindre Kylian Mbappé au Real Madrid et y devenir le successeur d’un Thibaut Courtois dont le contrat se termine en juin 2026.