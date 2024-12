Mercato - PSG : Luis Enrique provoque un transfert colossal

Axel Cornic

Les choix de Luis Enrique ont beaucoup fait parler depuis un an et demi qu’il est sur le banc du Paris Saint-Germain. Mais alors que cela se cantonnait aux observateurs externes, l’Espagnol a commencé également à diviser en interne et surtout au sein de son vestiaire, avec certains cadres qui n’auraient plus vraiment confiance en lui... au point d’envisager un départ ?

Devenu le véritable patron du sportif, Luis Enrique a carte blanche pour mener son propre projet et les dirigeants semblent lui faire une confiance illimitée, avec notamment une prolongation jusqu’en 2027 qui est évoquée. Mais cela pourrait bien faire quelques victimes, puisque l’ancien du FC Barcelone est loin de faire l’unanimité au sein du PSG.

Une nouvelle victime de la gestion Luis Enrique ?

Voilà plusieurs mois déjà qu’on parle de tensions autour de Luis Enrique, qui se serait mis à dos certains cadres de l’équipe. Cela serait notamment le cas de Gianluigi Donnarumma, titulaire indiscutable depuis son arrivée en 2021 et mis en concurrence avec Matvey Safonov, recruté lors du dernier mercato estival. Plusieurs sources assurent que l’Italien n’aurait pas vraiment le profil parfait pour le football prôné au PSG, notamment à cause de ses lacunes dans le jeu au pied.

Donnarumma prêt à partir

Ce dossier délicat semble se confirmer de jour en jour, avec l’avenir de Gianluigi Donnarumma qui serait remis en question. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, les choix de Luis Enrique auraient bel et bien poussé le capitaine de la Squadra Azzurra à se questionner sur son avenir au PSG et changer quelque peu sa position concernant une éventuelle prolongation. D’ailleurs, son agent avait déjà vendu la mèche il y a quelques temps, assurant que les négociations étaient au point mort. « Son contrat s'achève en 2026, on est dans un moment de réflexion sur certains aspects contractuels » déclarait Enzo Raiola. « On verra dans les prochains mois s'il y a de la fumée blanche. Mais pour le moment tout est en suspens »