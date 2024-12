Mercato - PSG : Le transfert surprise préparé pour 2025

Axel Cornic

L’équipe de Paris Saint-Germain a connu des gros changements depuis l’arrivée sur le banc de Luis Enrique il y a un an et demi. Et ça devrait continuer, puisqu’après le départ de Kylian Mbappé cet été vers le Real Madrid, une autre star de l’effectif parisien semble se rapprocher d’un départ.

Le mercato de janvier va ouvrir ses portes dans seulement quelques jours et plusieurs départs sont annoncés au PSG, notamment avec Milan Skriniar ou Randal Kolo Muani. Mais voilà qu’on parle déjà de l’été prochain, qui pourrait encore plus modifier le visage de l’équipe de Luis Enrique.

Le PSG veut un nouveau gardien de but

D’après les informations de Il Corriere dello Sport, le PSG aurait l’intention de recruter un nouveau gardien de but lors du prochain mercato estival. Via des intermédiaires, le club parisien se serait vraisemblablement mis à la recherche d’une recrue à ce poste, activant d’ailleurs plusieurs pistes à travers l’Europe.

Que va faire Donnarumma ?

Une telle information jette évidemment le doute sur l’avenir de Gianluigi Donnarumma, dont le contrat avec le PSG se termine en juin 2026. Ces dernières semaines, des tensions avaient déjà fait surface autour de l’international italien, avec Luis Enrique qui l’a mis en concurrence avec un Matvey Safonov arrivé il y a quelques mois en provenance de Krasnodar.