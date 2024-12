Mercato : Une proposition qui va dégouter le PSG pour cette star ?

Axel Cornic

La succession de Kylian Mbappé pourrait être bouclée avec quelques mois de retard, puisque l’attaque du Paris Saint-Germain pourrait connaitre encore quelques changements. Et ça concerne notamment un joueur bien connu outre-Manche, puisque Marcus Rashford est annoncé avec insistance du côté du club parisien, avec Ruben Amorim qui ne voudrait pas de lui à Manchester United.

Le PSG se retrouve une nouvelle fois au centre d’innombrables spéculations à quelques jours de l’ouverture du mercato. Il faut dire que certains dossiers importants n’ont toujours pas été réglés, notamment celui du successeur de Kylian Mbappé. En effet, ni Randal Kolo Muani ni Gonçalo Ramos ne se sont imposé depuis le départ de la star française.

Le retour de la piste Rashford

Pour le premier, un départ est clairement annoncé, avec Manchester United qui a d’ailleurs formulé une offre de prêt selon nos informations. Mais son départ devra être comblé et la presse anglaise a notamment parlé de Marcus Rashford, tombé en disgrâce du côté de Old Trafford. L’international anglais est une très vieille piste du PSG, mais cette fois un accord semble bel et bien pouvoir être trouvé.

Manchester United l’a proposé en Serie A

Attention toutefois aux plans des Mancuniens ! D’après les informations de Tuttosport, les dirigeants de Manchester United auraient proposé Rashford à plusieurs clubs ces derniers jours et cela serait le cas de la Juventus. Il faut dire qu’à Turin on cherche une doublure à Dusan Vlahovic, avec Arkadiusz Milik qui pourrait rencontrer quelques problèmes de récupération après sa blessure au genou de juin dernier.