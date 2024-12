OM : Une troisième victime annoncée pour le prochain mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Roberto De Zerbi attend des recrues en janvier, l’OM veut également profiter du mercato hivernal pour se séparer de certains éléments. En ce sens, le club espère trouver une porte de sortie à Chancel Mbemba, alors qu’Amine Harit pourrait lui aussi s’en aller. Blessé depuis le mois d’août, Ruben Blanco pourrait également rapidement quitter Marseille.

L’été dernier, l’OM a totalement révolutionné son poste de gardien, prêtant Pau Lopez à Gérone et faisant de Geronimo Rulli son numéro un. L’international argentin est suppléé par Jeffrey de Lange, lui aussi recruté au cours de l'été et titulaire en Coupe de France contre l’ASSE (0-4), qui endosse donc le rôle occupé par Ruben Blanco ces dernières saisons.

Blanco s’était blessé à la cheville début août

Prêté à l’été 2022 par le Celta Vigo puis recruté définitivement un an plus tard, le gardien âgé de 29 ans s’était gravement blessé à la cheville pendant la préparation estivale, lors d’un match amical face à Sunderland au début du mois d’août. Et il y a de fortes chances qu’il ne reporte pas le maillot de l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026.

L’OM veut se séparer de Blanco

En effet, d’après les informations de La Provence, comme Chancel Mbemba, qui n’a pas joué cette saison, et Amine Harit, dont le club aimerait également se séparer, Ruben Blanco fait lui aussi partie des joueurs à qui l’OM espère trouver une porte de sortie lors du prochain mercato hivernal.