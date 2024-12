Mercato : L’OM condamné à dépenser des millions ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir échoué à s’en séparer l’été dernier, l’OM espère trouver une porte de sortie à Chancel Mbemba cet hiver. Sur ce point, l’international congolais est d’accord avec Marseille et a clairement affiché ses envies d’ailleurs. Cependant, les deux parties ne veulent se faire aucun cadeau et il se pourrait que ce dossier se finisse par un départ libre à la fin de la saison, obligeant le club marseillais à le payer sans jouer.

Comme il l’a exprimé au micro de Canal+ Foot en novembre dernier, Chancel Mbemba veut quitter l’OM en janvier : « J’ai un contrat avec Marseille. J’espère (partir) en janvier, quand Dieu le veut. Mais quand Dieu ne décide pas… Ce sont les humains. Les humains sont compliqués, chacun regarde ses intérêts. Mais le plus important, c’est de faire notre boulot pour satisfaire tout le monde. » En effet, chacun regarde ses intérêts dans ce dossier et c’est cela qui pourrait de nouveau compromettre son départ.

L’OM va continuer à payer Mbemba sans jouer ?

Car cela fait déjà plusieurs mois que Chancel Mbemba aurait pu quitter l’OM, qui avait trouvé un accord avec Al-Shabab l’été dernier, estimé à 3,5M€. Comme le rappelle La Provence, alors en plein conflit avec le club, l’international congolais (85 sélections) voulait qu’une partie de cette somme lui revienne, ce que les dirigeants marseillais ont refusé. Un départ en Arabie Saoudite serait toujours une possibilité cet hiver et en ce sens, l’OM aurait même fixé le prix du défenseur âgé de 30 ans à 3M€. Cependant, le quotidien régional laisse entendre que cela pourrait ne pas être suffisant et qu’il y a des chances que ce dossier se conclut par un départ libre en juin prochain, à la fin du contrat de Chancel Mbemba.

« Si le prix arrive on sera content de trouver une solution bénéfique »

En effet, si Chancel Mbemba ne veut pas que l’OM récupère une indemnité de transfert avec son départ, la direction olympienne ne lui fera pas de cadeau non plus, mais pourrait alors être contraint de continuer à lui verser son salaire, estimé à 320 000€ par mois, alors qu’il ne joue plus du tout. Comme l’a assuré Pablo Longoria il y a quelques jours en conférence de presse, la position de l’OM n’a pas changé dans ce dossier : « Rien n'a changé. Il faut être clair. Chancel a été appelé par le coach et la direction, il connaissait sa situation depuis le mois de juin 2024. Rien n'a changé. Je tiens à dire que le club a respecté les engagements légaux avec le joueur. Sur le joueur avec le groupe, je n'ai rien à dire, il a un bon comportement dans cette situation difficile. Il était conscient de ce que serait sa situation. Pour cet hiver, le club est très clair : le joueur a un prix. Si le prix arrive on sera content de trouver une solution bénéfique. Mais le respect du club, quand tu es clair, je demande la même clarté. Chacun est libre de prendre ses décisions, mais personne ne passera au-dessus du club. »